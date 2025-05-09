Песков заявил о необходимости уточнить, что имел ввиду Мерц в заявлении по перемирию

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о необходимости выяснить, что имел в виду канцлер ФРГ Фридрих Мерц, говоря о том, что в ближайшие выходные может быть достигнута договоренность о тридцатидневном перемирии на Украине.

"Нужно уточнить у господина Мерца", - сказал он журналистам, комментируя соответствующее заявление главы правительства Германии.

Песков напомнил, что как только тема перемирия "была озвучена администрацией Трампа, она была поддержана президентом Путиным с оговоркой о том, что вокруг идеи перемирия существует огромное количество нюансов, не найдя ответы на которые, предметно говорить очень сложно".