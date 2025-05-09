Пашинян заявил, что войны с Азербайджаном не будет, несмотря на провокации

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что войны с Азербайджаном не будет, республика движется по пути свободы, демократии и мира.

"Сегодня у нас есть возможность внести свой вклад в мирное и процветающее будущее нашего региона. Проект соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном согласован и ожидает подписания, и мы пойдем по этому пути. Наш регион заслужил право жить в мире и процветании, и именно так и должно быть", - заявил Пашинян в послании по случаю 9 мая.

По его словам, "вопреки всем внутренним и внешним провокациям, войны между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой не будет, будет мир".

Он отметил, что Армения "идет по пути свободы, демократии и мира".

"Это совсем не легкий путь, но он стоит того, чтобы его пройти, и чтобы завершить его и достичь необратимой гавани, нужны уверенность, вера, осмотрительность и последовательность. Для того чтобы идти по этому пути, нужны смелость, честность и полное самопознание, умение читать и изучать собственную историю, умение читать и понимать месседжи, которые посылает нам наша история", - заявил премьер Армении.

Он отметил, что, перечитывая историю Армении, пришел к выводу, что необходимо сосредоточиться на реальной, а не исторической Армении.

"Идеология реальной Армении является результатом прочтения месседжей, адресованных нам исторической Арменией, которая говорит нам: не идите моим путем, а сосредоточьтесь на построении свободы, счастья и процветания в стране нашей мечты, в Республике Армения, и на вопросе передачи этого счастливого государства из поколения в поколение. Сегодня у нас есть такая возможность, и мы обязаны ее реализовать", - заявил Пашинян.

Он заявил также, что "сегодня мы отмечаем 80-ю годовщину Победы Советского Союза и западных союзников во Второй мировой войне".

"Эта война разразилась из-за установившейся в Германии и в нескольких союзных с ней странах нацистской (фашистской) идеологии, суть которой заключалась в том, что одна нация или группа наций превосходят другую или другие нации. И многие страны и государства по всему миру объединились, чтобы доказать обратное, и победили. В эту победу внес свой вклад также и армянский народ, как в рядах Советской армии, так и в составе армий западных союзников и подпольных групп сопротивления. Сегодня мы отдаем дань уважения всем нашим соотечественникам. Этот день также напоминает миру об опасности нацизма, фашизма, тоталитаризма и всех их проявлений, которые противоречат свободе и счастью личности, народа и государства, поскольку главная их цель - господство, разжигание войн и ограничение свобод", - заявил премьер Армении.