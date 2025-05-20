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Алиев убежден, что Ереван будет вынужден принять условия Баку для мирного договора

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Ереван пока не соглашается на условия Баку для подписания мирного договора, но рано или поздно вынужден будет их принять, заявил журналистам в Будапеште президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Что касается заключения мирного договора, то здесь есть два основных условия. Во-первых, в Конституции Армении до сих пор содержатся территориальные претензии к Азербайджану. Это необходимо изменить. Во-вторых, Минская группа ОБСЕ, созданная для урегулирования карабахского конфликта, должна быть упразднена. Де-факто она уже не действует, необходимо упразднить ее де-юре", - сказал Алиев.

Он выразил сожаление, что армянская сторона пока не хочет принимать эти два условия Азербайджана. "Однако события последних лет и ход процессов показывают, что рано или поздно они будут вынуждены согласиться с нашими предложениями, потому что в них нет ничего необычного", - подчеркнул Алиев.

По его словам, Азербайджан являлся инициатором мирных переговоров с Арменией после Второй Карабахской войны (осенью 2020 года - ИФ). "Автором текста мирного договора тоже были мы, и именно этот текст сегодня принят Арменией. Конечно, с определенными поправками. Но, в принципе, предложенный нами вопрос сегодня уже принят Арменией", - добавил азербайджанский лидер.

Азербайджан Ильхам Алиев Карабах ОБСЕ Армения Минская группа
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