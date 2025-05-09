Словакия наложит вето на инициативу запретить поставки энергоресурсов из РФ в Европу

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Словакия использует право вето при голосовании по поводу запрета импорта энергоресурсов из России (если голосование будет единогласным), заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Фицо отметил, что американское топливо невозможно использовать на АЭС советской конструкции, остановка поставок из России газа вызовет нестабильность на рынке. Он также отметил, что НПЗ в стране были построены для переработки именно российской нефти.

"Санкции не работают и наносят ущерб самому Европейскому союзу. Сейчас появилось предложение Евросоюза RePowerEU - это остановка поставок всех видов энергоресурсов (из России - ИФ). На наших АЭС невозможно применить топливо Westinghouse. Остановка поставок газа вызовет нестабильность. Наши нефтехимические заводы были построены на использование российской нефти, и остановка может вызвать технические и технологические проблемы. Надеюсь, партнеры из ЕС узнают об этом, когда будут приниматься законы, акты, связанные с RePowerEU", - сказал он.

"Если будет нужно чтобы все 27 стран согласилось, мы используем право вето на запрет импорта всех видов энергоресурсов. Если будет принято решение голосовать не единогласно, а большинством, тогда крупные государства примут свое решение", - прокомментировал Фицо.