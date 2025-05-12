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UniCredit увеличил чистую прибыль в I квартале до рекордного максимума

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Итальянский банк UniCredit SpA увеличил чистую прибыль в первом квартале 2025 года на 8%, до рекордного максимума, выручку – на 3%.

Как говорится в пресс-релизе банка, чистая прибыль в январе-марте составила 2,77 млрд евро по сравнению с 2,56 млрд евро за аналогичный период предыдущего года.

Квартальная выручка UniCredit выросла до 6,55 млрд евро с 6,37 млрд евро годом ранее.

Консенсус-прогноз аналитиков, представленный самим банком, предполагал, что чистая прибыль составит 2,33 млрд евро, выручка – 6,06 млрд евро.

Чистый процентный доход уменьшился на 2,9% до 3,47 млрд евро, комиссионный доход вырос на 8,2% до 2,3 млрд евро. Выручка, полученная от трейдинговых операций, увеличилась на 20% до 641 млн евро.

UniCredit улучшил прогнозы чистой прибыли и выручки на 2025 год. Теперь банк ожидает, что годовая чистая прибыль составит "более 9,3 млрд евро", выручка – 23,5 млрд евро. Ранее прогнозировалась чистая прибыль "на уровне прошлого года", то есть порядка 9,3 млрд евро, выручка – 23 млрд евро.

Акции UniCredit подорожали на 39,6% с начала текущего года.

UniCredit
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