Эрдоган заявил о новых возможностях для урегулирования кризиса на Украине

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник заявил, что возникли новые возможности для решения украинского кризиса, которыми нельзя пренебрегать.

"Турецкий президент Эрдоган заявил, что недавние контакты по теме войны России и Украины открыли новые возможности. Он выразил уверенность, что этот шанс упущен не будет", - передает агентство "Анадолу".

"Эрдоган отметил, что Турция - единственная страна, которой доверяют все стороны; она готова внести вклад в мирные переговоры России и Украины в четверг, рада принять их", - информирует "Анадолу".

Ранее президент РФ Путин выступил с предложением о возобновлении прерванных прямых переговоров с Украиной в Стамбуле 15 мая.

Президент Турции Эрдоган впоследствии подтвердил готовность принять российскую и украинскую делегации в Стамбуле. В свою очередь министр иностранных дел Турции Хакан Фидан предположил, что РФ и Украина в ближайшие дни смогут согласовать условия для начала переговорного процесса в Стамбуле.