Путин и Эрдоган подробно обсудили инициативу о прямых переговорах РФ и Украины в Стамбуле

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщила в воскресенье пресс-служба Кремля.

"Подробно обсуждена инициатива президента России о возобновлении прямых российско-украинских переговоров, которые предлагается провести в Стамбуле, начиная с 15 мая", - говорится в сообщении.

"Реджеп Тайип Эрдоган всецело поддержал это российское предложение, подчеркнув готовность предоставить стамбульскую площадку. Турецкая сторона окажет все возможное содействие в организации и проведении переговоров, направленных на достижение устойчивого мира", - отметили в Кремле.

Кроме того, по данным пресс-службы, президент России поделился впечатлениями по итогам прошедших в Москве торжественных мероприятий по случаю 80-летия Великой Победы и состоявшихся в эти дни международных контактов на высшем уровне.

Лидеры также выразили обоюдную заинтересованность в дальнейшем расширении торгово-инвестиционных связей, включая реализацию стратегических совместных проектов в энергетике, сообщили в пресс-службе.

Ранее Путин выступил с предложением возобновить с 15 мая в Стамбуле прямые переговоры с Украиной.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил в воскресенье, что предлагаемые Россией переговоры по ситуации на Украине в Стамбуле должны проходить с учетом результатов переговоров, прерванных в 2022 году, и ситуации "на земле".