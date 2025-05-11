Поиск

Путин и Эрдоган подробно обсудили инициативу о прямых переговорах РФ и Украины в Стамбуле

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщила в воскресенье пресс-служба Кремля.

"Подробно обсуждена инициатива президента России о возобновлении прямых российско-украинских переговоров, которые предлагается провести в Стамбуле, начиная с 15 мая", - говорится в сообщении.

В миреAnadolu сообщило, что Эрдоган и Путин обсудили по телефону украинское урегулированиеЧитать подробнее

"Реджеп Тайип Эрдоган всецело поддержал это российское предложение, подчеркнув готовность предоставить стамбульскую площадку. Турецкая сторона окажет все возможное содействие в организации и проведении переговоров, направленных на достижение устойчивого мира", - отметили в Кремле.

Кроме того, по данным пресс-службы, президент России поделился впечатлениями по итогам прошедших в Москве торжественных мероприятий по случаю 80-летия Великой Победы и состоявшихся в эти дни международных контактов на высшем уровне.

Лидеры также выразили обоюдную заинтересованность в дальнейшем расширении торгово-инвестиционных связей, включая реализацию стратегических совместных проектов в энергетике, сообщили в пресс-службе.

Ранее Путин выступил с предложением возобновить с 15 мая в Стамбуле прямые переговоры с Украиной.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил в воскресенье, что предлагаемые Россией переговоры по ситуации на Украине в Стамбуле должны проходить с учетом результатов переговоров, прерванных в 2022 году, и ситуации "на земле".

Украина Владимир Путин Турция Реджеп Тайип Эрдоган
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Anadolu сообщило, что Эрдоган и Путин обсудили по телефону украинское урегулирование

Песков заявил, что Украина пыталась сорвать майские праздники в Москве

Песков заявил, что Украина пыталась сорвать майские праздники в Москве
Военная операция на Украине

Военные РФ заявили о пяти попытках прорыва ВСУ в Курскую и Белгородскую области во время перемирия

Военная операция на Украине

Военные зафиксировали 14 043 нарушения режима прекращения огня со стороны ВСУ

Военная операция на Украине

Минобороны РФ заявило о продолжении специальной военной операции

Переговоры в Стамбуле пройдут с учетом итогов прерванных в 2022 г. и ситуации "на земле"

Путин подчеркнул, что переговоры не должны стать прологом к довооружению Украины

Российский президент планирует разговор с Эрдоганом

Путин заверил, что Москва настроена на серьезные переговоры с Киевом

Путин предложил Киеву возобновить прямые переговоры, прерванные в 2022 году

Путин предложил Киеву возобновить прямые переговоры, прерванные в 2022 году
Хроники событий
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана64 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне186 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6355 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2253 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе403 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов209 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости383 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России78 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России64 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });