Индия поставила на паузу военную операцию и будет следить за реакцией Пакистана

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр Индии Нарендра Моди в понедельник заявил, что индийское командование лишь приостановило нанесение ударов по вражеским целям в регионе, и Дели будет теперь наблюдать за действиями Пакистана.

"Пока что мы только сделали перерыв в наших ответных мерах против террористов и военных баз в Пакистане (...), в предстоящие дни мы оценим каждый шаг Пакистана, увидим, какую роль он взял на себя", - цитирует Hindustan Times слова премьера из его первой речи к нации с момента начала операции "Синдур".

Моди отметил, что предложение прекратить огонь поступило от Исламабада. В то же время премьер сказал, что "террор и переговоры не могут идти рука об руку", и призвал Исламабад ликвидировать "террористическую инфраструктуру", чтобы добиться мира в регионе.

При этом премьер назвал операцию "Синдур" переломным моментом, после которого Индия не будет мириться с враждебными актами против себя. Моди подчеркнул, что индийские власти "более не потерпят ядерный шантаж".

Премьер также поздравил ВС Индии и разведслужбы с успехом операции.

Отношения между Индией и Пакистаном обострились после того, как 22 апреля на севере Индии группа боевиков открыла огонь по людям в месте большого скопления туристов. Погибли 26 человек. Индия возложила ответственность за теракт на пакистанскую сторону.

В ночь на минувшую среду военные Индии нанесли авиаудары по инфраструктуре, расположенной на территории Пакистана, и по контролируемым Исламабадом районам Кашмира. ВС Пакистана нанесли ответные удары. Затем обмен ударами продолжился.

10 мая президент США Дональд Трамп заявил, что Индия и Пакистан согласились на перемирие. Глава МИД Пакистана Исхак Дар подтвердил, что Дели и Исламабад согласились прекратить боевые действия.