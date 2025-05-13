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Что произошло за день: вторник, 13 мая

Подготовка к переговорам в Стамбуле, пожары на Дальнем Востоке и закон о локализации такси

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Примерно 50-60 тысяч человек в месяц добровольно мобилизуются на СВО, заявил Владимир Путин.

- Москва продолжает подготовку к переговорам в Стамбуле 15 мая, сообщил Дмитрий Песков. Российская делегация будет там и будет ждать украинскую сторону, сказал он, не уточнив состав делегации. Дональд Трамп сообщил, что в Стамбул отправятся госсекретарь США Марко Рубио и другие официальные лица. По данным CNN, cпецпосланники президента США Кит Келлог и Стив Уиткофф планируют посетить Турцию на этой неделе.

- Бывший глава Межпромбанка Сергей Пугачев заочно приговорен к 14 годам колонии по делу о многомиллиардном хищении и злоупотреблении полномочиями. Он имеет французское гражданство и находится во Франции.

- Госдума приняла закон о локализации такси, добавив в него отсрочку для Сибири до марта 2028 г. Вступление в силу обязательных требований по локализации автомобилей такси было сдвинуто на 1 января 2033 года. При этом с 1 марта 2026 года было предложено ввести другие критерии, которым должны соответствовать допускаемые для работы в такси автомобили.

- Пожар, подошедший к жилым районам города Циолковский в Амурской области, локализован. Сообщалось, что полоса огня протянулась на восемь километров на подступах к городу. Космодром "Восточный" работает в штатном режиме, заверили в "Роскосмосе".

- Финляндия перейти на ж/д колею западноевропейского стандарта для повышения военной мобильности. В настоящее время стандарт железнодорожной колеи в республике шире, поскольку он сохранился со времен Великого княжества Финляндского, находившегося в составе Российской империи.

- Жерар Депардье получил полтора года условно по делу о домогательствах. Парижский суд признал актера виновным, а при определении приговора принял к сведению его преклонный возраст и состояние здоровья.

- Владимир Путин поручил создать в Москве патриотический театр. Ответственными назначены Сергей Собянин, Ольга Любимова и Владимир Мединский.

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