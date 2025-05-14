Трамп не исключает личной встречи с Си Цзиньпином для заключения торгового соглашения

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп может лично встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином, если это будет необходимо для заключения торгового соглашения между двумя странами.

"Я могу увидеть такое развитие ситуации. Я имею ввиду, я не уверен, что это будет необходимо, но это произошло с Великобританией", - сказал Трамп в интервью Fox News.

Ранее сообщалось, что США и Китай договорились о взаимном снижении торговых пошлин на 90 дней.

Вашингтон опустит пошлины на большинство китайских товаров до 30%, сообщил министр финансов США Скотт Бессент. Пекин снизит ставки на американские товары до 10%.

Изменения вступят в силу 14 мая, говорится в сообщении Белого дома.

В настоящее время пошлины США для китайских товаров составляют 145%, пошлины КНР для американских товаров - 125%.

После принятия этих мер США и Китай создадут механизм для продолжения переговоров по экономическим и торговым вопросам, говорится в сообщении Белого дома.

"Торговые переговоры могут продолжиться либо в Китае, либо в США, либо в третьей стране по договоренности между сторонами", - отмечается в сообщении.