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Foxconn в I квартале увеличила чистую прибыль почти вдвое, выручку – на четверть

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Тайваньская Hon Hai Precision Industry Co. (Foxconn Technology), крупнейший в мире производитель электроники по контрактам и поставщик Apple, в первом квартале увеличила чистую прибыль почти в два раза и нарастила выручку на четверть, однако ухудшила годовой прогноз из-за негативного влияния импортных пошлин в США.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в январе-марте составила 42,11 млрд новых тайваньских долларов ($1,38 млрд) против 22,01 млрд долларов за аналогичный период прошлого года.

Выручка в январе-марте увеличилась на 24% до 1,644 трлн долларов.

Foxconn ожидает роста выручки в текущем году по сравнению с предыдущим, тогда как предыдущий прогноз предусматривал "существенный рост" показателя.

Президент США Дональд Трамп в начале апреля объявил о введении пошлины в 32% на импорт всей продукции из Тайваня. Эта мера была затем приостановлена на 90 дней, однако тариф в 10% остается в силе.

Акции компании подорожали на 3,2% в среду. С начала текущего года капитализация компании снизилась на 11,4%.

Foxconn Тайвань
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