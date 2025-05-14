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США и Катар заключили соглашение об экономическом сотрудничестве на $1,2 трлн

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - США и Катар подписали соглашение о сотрудничестве в экономической сфере на сумму в $1,2 трлн, говорится в заявлении Белого дома.

"Сегодня президент США Дональд Трамп подписал соглашение с Катаром, которое приведет к экономическому сотрудничеству объемом минимум $1,2 трлн", - отмечается в документе.

"Также Трамп объявил о контрактах общей суммой в $243,5 млрд между США и Катаром, включая исторические поставки самолетов Boeing и двигателей компании GE Aerospace для Qatar Airways", - говорится далее.

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Так, Катар закупит у США 210 лайнеров моделей Boeing 787 Dreamliner и Boeing 777X, с двигателями от GE Aerospace.

В Белом доме напомнили, что торговля США и Катара в 2024 году составила $5,64 млрд, из которых $3,8 млрд приходится на экспорт США и $1,8 млрд на импорт из Катара.

Согласно документу, также компания Raytheon заключила с Дохой договор на $1 млрд на поставку систем борьбы с беспилотниками FS-LIDS: Катар станет первым иностранным оператором этого оружия. В свой очередь General Atomics должна поставить Катару беспилотники MQ-9B на $2 млрд.

Также Вашингтон и Доха намерены продолжать укреплять партнерство в сфере обороны, в связи с этим выделить $38 млрд, в том числе на укрепление ПВО, безопасности на море и на функционирование военно-воздушной базы "Аль-Удейд".

США Катар
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