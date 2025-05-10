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Индия пока не возвращается к соблюдению договора о речной воде для Пакистана

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Индийская сторона, несмотря на перемирие с Исламабадом, пока не возвращается к выполнению договора о водах Инда, регулирующего использование сторонами воды из нескольких рек, сообщает Times of India.

По данным газеты, возобновление действия этого принципиально важного для Пакистана договора не было условием заключения перемирия.

Договор, заключенный в 1960 году, регулирует использование обеими странами воды из Инда и ряда других рек, истоки которых находятся в Индии. В ходе начавшегося в апреле нового витка напряженности между странами Индия приостановила выполнение договора и перекрыла шлюзы на плотинах некоторых рек. В Исламабаде опасаются, что такие действия могут вызвать засуху на пакистанской территории.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Индия и Пакистан согласились на перемирие.

Хроника 22 апреля – 10 мая 2025 годаКонфликт Индии и Пакистана
Индия Пакистан
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