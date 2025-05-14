Президент Бразилии заявил Путину о намерении способствовать успеху переговоров в Стамбуле

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Бразилии Луисом Инасио Лулой да Силвой состоялся во время технической остановки бразильского спецрейса в Москве по пути из Китая, сообщила пресс-служба Кремля.

"Луис Инасио Лула да Силва поделился впечатлениями по итогам своего завершившегося визита в КНР, обратив особое внимание на принятое в Пекине двустороннее Совместное заявление в поддержку инициативы президента России о возобновлении 15 мая в Стамбуле прямых российско-украинских переговоров. Президент Бразилии намерен со своей стороны всемерно содействовать их успеху", - говорится в сообщении.

"Владимир Путин выразил признательность руководству Бразилии и Китая за искреннее стремление внести конструктивный вклад в поиск путей урегулирования конфликта", - отмечается в сообщении.