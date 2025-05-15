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В 81 регионе силовики провели мероприятия по профилактике радикализма среди молодежи

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - В 81 российском регионе проведены масштабные профилактические мероприятия, направленные на недопущение распространения радикальных идей среди молодежи, по подозрению в подготовке насильственных акций задержаны шесть человек, сообщил Центр общественных связей ФСБ.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно с Министерством внутренних дел, Следственным комитетом и Федеральной службой войск национальной гвардии Российской Федерации в 81 регионе Российской Федерации проведены предупредительно-профилактические мероприятия, направленные на недопущение распространения идеологии насилия, массовых убийств и суицида в молодежной среде", - сказано в сообщении.

Были задержаны "шесть граждан, причастных к подготовке вооруженных нападений на образовательные учреждения в городах Москве и Тюмени, а также насильственных акций в городах Кемерово, Ростове-на-Дону и Йошкар-Оле". У них дома при обысках изъяли компоненты для изготовления самодельных взрывных и зажигательных устройств, холодное оружие, планы подготовки вооруженных нападений, символику и пропагандистские материалы неонацистских и террористических организаций, отметили в спецслужбе.

"Также пресечена деятельность 57 администраторов каналов и чатов мессенджера Telegram, распространявших неонацистскую и террористическую идеологию", - добавили в ФСБ.

По данным ЦОС, "в средствах связи задержанных выявлена переписка с украинскими кураторами, содержащая инструкции по ведению диверсионно-террористической деятельности, изготовлению и применению средств террора".

"Кроме того, приняты меры профилактики в отношении 305 несовершеннолетних, попавших под воздействие зарубежных модераторов, пропагандирующих деструктивную идеологию", - заявили в спецслужбе.

Представитель СКР Светлана Петренко сообщила, что в ходе проверок была выявлена "незаконная деятельность несовершеннолетних, являвшихся приверженцами идей запрещенных террористических организаций в Республике Марий Эл и Удмуртской Республике".

Кроме того, следствие проверяет на причастность к экстремистской деятельности подростка в Ростове-на-Дону. "В Республике Марий Эл следственными органами СК России расследуется уголовное дело в отношении четверых подростков. В зависимости от роли каждого им инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством признана террористической), ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога) ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц)", - сказала Петренко.

По предварительным данным, весной 2024 года трое подростков на территории Йошкар-Олы, "действуя из хулиганских побуждений и по мотивам национальной ненависти, подвергали избиению граждан иностранного государства и местного жителя", сказала она.

Кроме того, добавила Петренко, один из подростков "совместно со своим знакомым в сети Интернет вступил в запрещенную в России террористическую организацию".

В декабре 2024 года по указанию представителя этой организации, предположительно, находящегося на Украине, за вознаграждение в 32 тысячи рублей двое подростков в деревне Рябинка Медведевского района облили горючей жидкостью и подожгли автомобиль с патриотической символикой, причинив собственнику ущерб в размере не менее 550 тысяч рублей. Двое обвиняемых арестованы, еще двое помещены под домашний арест.

"В Удмуртской Республике следственными органами СК России привлечен к уголовной ответственности по статьям 205.2, ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма; публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности) несовершеннолетний, являющийся приверженцем идей международного молодежного движения, внесенного в список террористических организаций", - сообщила представитель СК.

Следствием также установлено, что в городе Ростове-на-Дону несовершеннолетний, "используя химические реактивы, изготовил самодельным способом взрывчатые вещества и взрывное устройство, которые незаконно хранил у себя в квартире". На него завели дело по ч. 1 ст. 222.1 (незаконное хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств), ч. 1 ст. 223.1 УК (незаконное изготовление взрывчатых веществ и взрывных устройств). Подростку предъявлено обвинение, он арестован.

Марий Эл СКР ФСБ Йошкар-Ола Ростов-на-Дону Удмуртия
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