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Китай и Монголия начали строить вторую железную дорогу между странами

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Китай и Монголия начали строительство новой трансграничной железной дороги, говорится в сообщении отвечающей за строительство китайского участка China Energy Investment Corp. (CHN Energy).

Открыть железную дорогу планируется к 2027 году. Это вторая железная дорога между двумя странами, первая была построена в 1956 году.

Предполагается, что новая транспортная артерия создаст возможность для наращивания экспорта угля из Монголии в Китай. CHN Energy - крупнейший китайский оператор угольных электростанций по объему мощностей.

Ожидается, что погрузка на железной дороге составит около 30 млн тонн в год.


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