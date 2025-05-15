Эрдоган и Зеленский завершили переговоры в Анкаре

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Встреча президентов Турции и Украины Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Зеленского подошла к концу в Анкаре, сообщает в четверг Anadolu.

"В президентском комплексе в Анкаре завершилась встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с президентом Украины Владимиром Зеленским", - сообщает агентство.

По данным издания Hurriyet, после переговоров Эрдогана и Зеленского делегации двух стран должны проследовать на рабочий обед.

На встрече Эрдогана и Зеленского, прошедшей за закрытыми дверьми, присутствовали министр обороны Турции Яшар Гюлер, глава Национального управления разведки Ибрагим Калын, советник президента Турции по внешней политике и безопасности Акиф Чагатай Кылыч.

Ранее руководитель по связям в канцелярии президента Турции Фахреттин Алтун заявил, что Эрдоган и Зеленский должны будут в разных аспектах обсуждать украинский конфликт.

Зеленский прилетел в Анкару в четверг около полудня. Сообщалось, что в состав украинской делегации войдут глава офиса Зеленского Андрей Ермак, замглавы офиса Игорь Жовква, министр обороны Рустем Умеров и глава МИД Украины Андрей Сибига.