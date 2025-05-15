США вывели КТК и "Тенгизшевройл" из-под запрета на оказание нефтесервисных услуг на постоянной основе

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Министерство финансов США сделало постоянно действующим разрешение на оказание нефтесервисных услуг "Каспийскому трубопроводному консорциуму" (КТК) и "Тенгизшевройлу", закрепляющее исключение из действующих санкционных запретов.

Соответствующее решение зафиксировано в генеральной лицензии OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) N124.

Срок действия предыдущей лицензии с похожим содержанием - №121 (включавшей также проект "Сахалин-2") - истекает 28 июня 2025 года.

Как сообщалось, в январе текущего года США утвердили запрет для своих компаний на оказание услуг по добыче нефти на территории РФ - как экспорт, так и реэкспорт соответствующих услуг. Ограничения на работу американских компаний в России вступили в силу с 27 февраля.

OFAC поясняет, что запрет касается услуг, связанных с разведкой, бурением, заканчиванием скважин, добычей, переработкой, хранением, обслуживанием, транспортировкой, приобретением, продажей нефти и нефтепродуктов, а также любых видов деятельности, которые дают возможности России разрабатывать месторождения углеводородов, поддерживать или расширять внутреннюю добычу УВС и переработку.

КТК соединяет нефтяные месторождения запада Казахстана и российские - на шельфе Каспия - с морским терминалом в Новороссийске. Протяженность маршрута составляет 1511 км. Система является основным экспортным маршрутом для казахстанской нефти, на нее приходится более 80% от прокачиваемых по трубопроводу объемов из Казахстана. Сейчас КТК способен транспортировать с казахстанской территории порядка 72,5 млн тонн нефти в год и до 83 млн тонн нефти в год - через РФ. В 2024 году консорциум прокачал по системе 63,01 млн тонн нефти, почти 55 млн из которых - нефть из Казахстана.

Акционерами КТК, кроме "Транснефти" и РФ, являются: Казахстан (представленный "КазМунайГазом" - 19% и Kazakhstan Pipeline Ventures LLC - 1,75%) - 20,75%, Chevron Caspian Pipeline Consortium Company - 15%, LUKOIL International GmbH - 12,5%, Mobil Caspian Pipeline Company - 7,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited - 7,5%, BG Overseas Holding Limited - 2%, Eni International N.A. N.V. - 2% и Oryx Caspian Pipeline LLC - 1,75%.

Участниками ТОО "Тенгизшевройл" являются Chevron Corp. (50%), ExxonMobil Kazakhstan Ventures Inc (25%), Казахстан через "КазМунайГаз" (20%), "ЛУКОЙЛ" (5%).