Делегация РФ встретится в Долмабахче с главой МИД Турции в четверг

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Российская делегация, направленная в Стамбул для переговоров по Украине, в четверг вечером встретится с главой МИД Турции Хаканом Фиданом в комплексе Долмабахче, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

"Делегация направляется в Долмабахче, где запланирована встреча с Фиданом", - сказал собеседник агентства.

В ходе встречи, как ожидается, в частности, будут обсуждаться переговоры РФ и Украины. Как сообщил ранее источник агентства, запланированные на четверг переговоры должны состояться уже в пятницу, 16 мая.