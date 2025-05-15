Российская делегация в Стамбуле направилась в Долмабахче

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Российская делегация, сформированная для переговоров с Украиной, в настоящее время направляется в комплекс Долмабахче в Стамбуле, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

"Делегация в пути в Долмабахче", - сказал собеседник агентства.

Как передает корреспондент "Интерфакса", находящийся у Долмабахче, около комплекса находятся десятки журналистов.

Источник, знакомый с организацией переговоров, заявил, что в четверг переговоры, скорее всего, не состоятся, возможно их проведение в пятницу.