Российская делегация в Стамбуле направилась в Долмабахче
Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Российская делегация, сформированная для переговоров с Украиной, в настоящее время направляется в комплекс Долмабахче в Стамбуле, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.
"Делегация в пути в Долмабахче", - сказал собеседник агентства.
Как передает корреспондент "Интерфакса", находящийся у Долмабахче, около комплекса находятся десятки журналистов.
Источник, знакомый с организацией переговоров, заявил, что в четверг переговоры, скорее всего, не состоятся, возможно их проведение в пятницу.