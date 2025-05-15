Источник заявил о вероятном переносе переговоров в Стамбуле на пятницу

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Переговоры российской и украинской делегации в четверг, скорее всего, не состоятся, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с их организацией.

"Сегодня переговоров, скорее всего, не будет, возможны завтра", - сказал собеседник агентства.

Ранее российская делегация во главе с помощником президента РФ Владимиром Мединским прибыла в Стамбул.

Возобновить 15 мая в Стамбуле без предварительных условий прямые переговоры, прерванные в 2022 году, президент РФ Владимир Путин предложил в минувшее воскресенье.