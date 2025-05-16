Dow Jones и S&P 500 умеренно выросли в четверг

Nasdaq слабо снизился

Нью-Йоркская фондовая биржа Фото: Spencer Platt/Getty Images

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы закрылись с разнонаправленными изменениями в четверг, инвесторы оценивали новости корпоративного сектора и макроэкономические статданные.

Как стало известно в четверг, розничные продажи в США в апреле выросли на 0,1% относительно предыдущего месяца, тогда как аналитики в среднем не прогнозировали изменения показателя. В марте, согласно пересмотренным данным, показатель вырос на 1,7%, а не на 1,4%, как было объявлено ранее.

Тем временем число первичных заявок на пособия по безработице в Штатах на прошлой неделе составило 229 тыс., как и неделей ранее, что совпало с ожиданиями рынка.

Объем промышленного производства в США в апреле не изменился по сравнению с предыдущим месяцем. Эксперты в среднем прогнозировали повышение на 0,2%, по данным Trading Economics.

Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в мае снизился до минус 9,2 пункта по сравнению с минус 8,1 пункта месяцем ранее. Значение индикатора выше нулевой отметки говорит об улучшении условий ведения бизнеса в регионе, ниже - об ухудшении. При этом эксперты предполагали, что индекс опустится до минус 10 пунктов, согласно результатам опроса Trading Economics.

Цены производителей в США (индекс PPI) в апреле сократились на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем. Это первое снижение показателя с октября 2023 года и самое значительное за пять лет (с апреля 2020 года). Падение стало неожиданностью для аналитиков, которые в среднем прогнозировали повышение на 0,2%.

"Если вы ждете стагфляции, эти данные не подтверждают ваши ожидания, - сказал Джейми Кокс из Harris Financial Group. - Рост экономики замедляется, однако тренд на дезинфляцию никуда не делся".

Также председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл предупредил о рисках шоков предложения и волатильной инфляции и дал сигнал о том, что процентные ставки останутся повышенными.

Акции Walmart Inc. подешевели на 0,5%. Крупнейший в Штатах ритейлер увеличил выручку на 2,5% в первом финансовом квартале и сократил чистую прибыль на 12%, при этом подтвердив прогнозы на текущий фингод.

Цена бумаг UnitedHealth Group упала почти на 11% на сообщении, что министерство юстиции США проводит уголовное расследование в отношении компании, касающееся практик работы со страховой программой Medicare Advantage.

Производитель сельскохозяйственных и строительных машин Deere & Co. во втором финквартале снизил чистую прибыль на 24% и выручку на 16%, при этом прибыль превысила прогнозы рынка. Капитализация компании увеличилась на 3,8%.

Американский оператор сети магазинов спортивных товаров Dick's Sporting Goods покупает конкурирующую Foot Locker Inc. за $2,4 млрд. Акции Foot Locker взлетели в цене почти на 86%, бумаги Dick's подешевели на 14,5%.

Рыночная стоимость Cisco Systems Inc. поднялась на 4,9%. Американский производитель сетевого оборудования увеличил чистую прибыль в третьем финансовом квартале на 32%, выручку - на 11%.

Индекс Dow Jones Industrial Average повысился на 0,65% и составил 43222,75 пункта.

Standard & Poor's 500 вырос на 0,41% - до 5916,93 пункта.

Nasdaq Composite потерял 0,18% и составил 19112,32 пункта.