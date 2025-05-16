СМИ сообщили о двух планируемых трехсторонних встречах на переговорах в Стамбуле

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Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Две трехсторонние встречи запланированы в пятницу в рамках мирных переговоров по Украине в Стамбуле, сообщают турецкие СМИ.

По их данным, трехсторонняя встреча Турция-США-Украина состоится в резиденции президента Долмабахче в 10:45.

Встреча Турция-Россия-Украина состоится в 12:30, пишут СМИ со ссылкой на турецкие источники.

Накануне поздно вечером глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский заявил российским журналистам: "Завтра с утра, буквально с 10 утра, мы будем ждать украинскую сторону, которая должна прибыть на встречу".

Прямые переговоры представителей РФ и Украины должны были стартовать в президентском дворце Долмабахче в четверг, 15 мая, однако так и не начались.