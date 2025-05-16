Европейские лидеры обсудят усиление санкций против РФ и введение новых пошлин

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Европейские лидеры в пятницу на саммите Европейского политического сообщества в столице Албании обсудят усиление санкций против России, пишет издание Politico со ссылкой на источники.

"Переговоры на саммите будут сосредоточены на том, как значительно ужесточить санкции в отношении Москвы", - говорится в сообщении.

Согласно информации собеседников газеты, на встрече главы государств будут рассматривать возможность "введения карательных пошлин на российский импорт".

Издание отмечает, что идея новых европейских санкций "вдохновлена" предложением американского сенатора Линдси Грэма (внесен в РФ в список террористов и экстремистов), который ранее подготовил законопроект, предусматривающий введение первичных и вторичных санкций против России, если она не согласится на прекращение огня. В частности, он предлагает ввести 500-процентные пошлины для стран, которые закупают российскую нефть, газ, уран и другие товары.

На неформальную встречу в Тиране, в частности, приедет президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц. Вместе с тем, на саммите ожидается присутствие президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и британского премьера Кира Стармера. В сообщении не уточняется, какие именно страны намерены обсуждать идею пошлин против РФ.

