Британский премьер-министр назвал неприемлемой позицию России по Украине

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр Британии Кир Стармер заявил, что Лондон не может согласиться с позицией России в отношении украинского урегулирования, передает АР.

"У нас только что была встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским, а затем телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, чтобы обсудить ход сегодняшних переговоров. И российская позиция, несомненно, неприемлема", - сказал Стармер в Тиране во время саммита Европейского политического сообщества.

"По итогам встречи с президентом Зеленским, после обсуждений с президентом Трампом, теперь мы близко выверяем и координируем наши ответные действия. Мы продолжим делать так и впредь", - продолжил Стармер, но не уточнил, на какие ответные меры могут пойти страны, поддерживающие Киев. Стармер добавил, что он, а также лидеры Франции, Германии и Польшу консультировали Трампа по украинской тематике.

Президент Франции Эммануэль Макрон в этот же день заявил, что Россия не дала ответа на новый призыв Запада к прекращению огня на Украине, и назвал это неприемлемым.