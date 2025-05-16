Российско-белорусские учения "Запад-2025" пройдут на территории двух государств

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Министр обороны РФ Андрей Белоусов в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в пятницу сообщил, что совместные учения вооружённых сил двух стран "Запад-2025" пройдут одновременно на территории двух государств, информирует Минобороны России.

Белоусов назвал три основных направлений, по которым развивается российско-белорусское сотрудничество в военной сфере.

"Глава российского военного ведомства отметил, что первым из основных направлений является повышение слаживания войск и работы штабов двух государств, где ключевое событие в этом году -совместное учение "Запад-2025", которое пройдет одновременно на полигонах России и Белоруссии", - сказано в сообщении.

"Второе направление, сказал Белоусов, - это обучение военнослужащих Белоруссии в высших учебных заведениях Российской Федерации".

Он подчеркнул, что сейчас более 300 военнослужащих республики проходят подготовку в вузах Минобороны России, где их обучают самым современным формам ведения боевых действий с учетом опыта специальной военной операции, в том числе с использованием беспилотных систем.

"И третье направление - это наше военно-техническое сотрудничество", - сказал министр обороны РФ.