На учениях "Запад-2025" отработают совместное отражение агрессии против Союзного государства

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Предстоящие российско-белорусские учения "Запад-2025" будут носить сугубо оборонительный характер, в ходе их проведения предстоит отработать совместные действия по отражению агрессии против Союзного государства, сообщил в пятницу министр обороны РФ Андрей Белоусов.

"Учения носят исключительно оборонительный характер (...). Планируется отработать варианты совместных действий по отражению агрессии против Союзного государства с применением Региональной группировки войск Республики Беларусь и Российской Федерации и Коалиционной группировки войск дружественных государств на нескольких стратегических направлениях", - сказал Белоусов в ходе переговоров с министром обороны Белоруссии Виктором Хрениным.

По оценке Белоусова, "итоги сегодняшней встречи подтвердили единство подходов Российской Федерации и Республики Беларусь по всем ключевым вопросам и стратегии в текущей ситуации, к оценке вызовов и угроз военной безопасности Союзного государства и принятию неотложных совместных мер по их нивелированию".

"Глава российского военного ведомства подчеркнул, что в рамках данной работы Россия и Беларусь продолжают укреплять военное и военно-техническое сотрудничество, а также совершенствуют взаимодействие по вопросам совместного применения вооруженных сил для обеспечения военной безопасности двух государств", - говорится в сообщении министерства обороны РФ.

"Особое внимание уделяем повышению боевых возможностей региональной группировки войск, совместной оперативной и боевой подготовке. Ее кульминацией в этом году станет белорусско-российское стратегическое учение "Запад-2025", - отметил министр обороны РФ.

Он напомнил, что в текущем году Россия и Белоруссия масштабно отмечают 80-ю годовщину Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

"Знаю, Виктор Геннадьевич, что Ваши деды воевали на фронтах. Мы подготовили подборку архивных материалов об их славном боевом пути", - отметил глава российского военного ведомства.

В заключение переговоров Белоусов передал своему белорусскому коллеге фолиант с архивными материалами о боевом пути его предков во времена Великой Отечественной войны.

В свою очередь Хренин заявил, что состоявшиеся мероприятия позволили комплексно обсудить актуальные вопросы взаимодействия в военной сфере и обеспечения безопасности Союзного государства.

По его словам, встреча с президентом Белоруссии Александром Лукашенко продемонстрировала, что глава государства держит на контроле все аспекты российско-белорусских отношений, "а военное и военно-техническое сотрудничество является краеугольным камнем межгосударственного взаимодействия".

Хренин также отметил, что сегодня "были согласовали дальнейшие шаги по поддержанию и укреплению оборонного потенциала, необходимого для предотвращения угроз военной безопасности и отражения агрессии в случае ее развязывания".

"Предметная совместная работа в данном направлении будет продолжена, а все достигнутые договоренности, в том числе по реализации Договора о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, - выполнены в полном объеме", - подытожил министр обороны Белоруссии.