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Польша готовит крупнейшие за последние годы учения

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - В 2025 году В Польше 18-я механизированная дивизия проведет крупнейшие за последние годы учения, в которых примут участие союзники по НАТО и которые станут ответом на белорусско-российские учения, заявил журналистам польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш. Об этом сообщают польские СМИ.

"Во время брифинга с руководящим составом Войска Польского, в котором, в частности, принял участие президент Республики Польша, в начале февраля я отдал приказ о проведении первых за многие годы крупных дивизионных учений. 18-я механизированная дивизия проведет такие учения, и будет полностью готова продемонстрировать свои возможности и навыки, в том числе и вместе с нашими союзниками", - сказал Косиняк-Камыш.

Он назвал учения "ответом Польши и союзников на крупнейшие в этом году учения вооруженных сил России и Беларуси "Запад-2025".

Начальник Генерального штаба Войска Польского генерал Веслав Кукула указал, что "одной из задач учений является проверка того, в какой степени подразделения 18-й дивизии, в которую входит большинство воинских частей, дислоцированных к востоку от Варшавы, уже успели освоить систематически поставляемую современную технику, такую как танки М1 Abrams".

Ранее в Минобороны Польши заявили о подготовке "пропорционального" ответа белорусско-российским учениям "Запад-2025", которые запланированы на сентябрь 2025 года.

Минобороны НАТО Польша Владислав Косиняк-Камыш Веслав Кукула Белоруссия
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