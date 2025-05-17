Трамп заявил, что только он может организовать украинское урегулирование

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп предположил, что сможет быстро договориться с Россией насчет урегулирования украинского кризиса.

"Думаю, мы сможем быстро это сделать", - сказал Трамп в интервью Fox News, говоря о контактах с Москвой.

По мнению американского президента, он единственный, кто может решить данную проблему. "Считаю, что только я могу сделать это, учитывая то, какой пост я занимаю", - заявил Трамп.

При этом он высоко оценил работу своего спецпосланника Стива Уиткоффа, неоднократно контактировавшего с российским руководством. "Стив проделал прекрасную работу. Эта работа - сложная", - отметил Трамп.

Американский лидер вновь заявил о готовности провести встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. "Мы должны встретиться. Я думаю, мы сможем назначить дату", - подчеркнул Трамп.

"Мне надоело, что не я, а другие куда-то ездят, проводят переговоры", - добавил он.