Китайская ракета вывела на орбиту шесть космических аппаратов

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Китайская ракета-носитель "Чжуцюэ-2Е" в субботу вывела на орбиту три спутника дистанционного зондирования Земли и три аппарата для демонстрации технологий в интересах различных академических учреждений, сообщил телеканал CCTV.

Запуск ракеты был осуществлен со стартовой площадки в зоне коммерческих космических инноваций Дунфэн вблизи космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая в 12:12 по пекинскому времени (в 07:12 по Москве).

Спутники после отделения от носителя успешно вышли на заданную орбиту.

Ракета среднего класса "Чжуцюэ-2Е" способна выводить на низкую околоземную орбиту высотой 200 км полезную нагрузку массой 6 тонн или 4 тонны на солнечно-синхронную орбиту высотой 500 км.

Запуск был проведен LandSpace Technology Corporation - китайским поставщиком коммерческих космических миссий, который базируется в Пекине.