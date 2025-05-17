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Ракета компании Rocket Lab вывела на орбиту японский радиолокационный спутник

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Американская ракета Electron в субботу успешно вывела на орбиту японский радиолокационный спутник QPS-SAR-10 (Wadatsumi-I), оснащенный оборудованием для получения высококачественных изображений Земли, сообщила разработчик носителя компания Rocket Lab.

"Отделение спутника подтверждено", - говорится в сообщении.

В рамках миссии под названием The Sea God Sees запуск двухступенчатой ракеты Electron с разгонным блоком Kick Stage Curie был осуществлен со стартового комплекса LC-1, расположенного на полуострове Махия в Новой Зеландии, в 20:15 по местному времени (в 11:15 по Москве). Космический аппарат дистанционного зондирования Земли массой 100 кг компании "Японский институт Q-shu космических пионеров" (iQPS) был выведен на орбиту примерно через 50 минут после старта ракеты.

Спутник, оснащенный радаром с синтезированной апертурой (SAR), который будет размещен на орбите высотой 575 км, обеспечит высокое разрешение снимков. Он присоединится к двум аналогичным японским аппаратам, которые ранее были выведены на орбиту.

Японская компания iQPS планирует в перспективе развернуть орбитальную группировку из 36 таких аппаратов, что позволит получать изображение любой части планеты с интервалом не более 10 минут.

Это уже шестой запуск ракеты Electron компании Rocket Lab в текущем году и 64-я миссия с начала ее эксплуатации, из которых четыре были неудачными.

Electron Rocket Lab iQPS Япония Земля
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