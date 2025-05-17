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Трамп намерен в понедельник провести телефонный разговор с Путиным

Трамп намерен в понедельник провести телефонный разговор с Путиным
Дональд Трамп
Фото: Win McNamee/Getty Images

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что в понедельник планирует провести телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Я проведу телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным в понедельник в 10:00 (17:00 по Москве - ИФ)", - написал он в соцсети Truth Social.

Трамп отметил, что планирует обсудить пути прекращения украинского конфликта, а также - торговые вопросы.

"Затем я поговорю с президентом Украины Зеленским, а после этого - одновременно с президентом Зеленским и с некоторыми членами НАТО", - добавил президент США.

"Надеюсь, это будет продуктивный день, наступит перемирие, а эта очень жестокая война, завершится (...)", - отметил Трамп.

Ранее в субботу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин и Трамп не контактировали после российско-украинских переговоров в Стамбуле.

США Дональд Трамп Владимир Путин Украина
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