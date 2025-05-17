Песков подтвердил, что разговор Путина и Трампа готовится

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - В Кремле подтвердили подготовку телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

"Разговор готовится", - сказал "Интерфаксу" в субботу вечером пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дональд Трамп ранее написал в соцсетях, что в понедельник планирует провести телефонный разговор с президентом РФ.

"Я проведу телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным в понедельник в 10:00 (17:00 по Москве - ИФ)", - написал он в соцсети Truth Social.

Трамп отметил, что планирует обсудить пути прекращения украинского конфликта, а также - торговые вопросы.