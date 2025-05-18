Парусное судно мексиканских ВМС задело мачтами Бруклинский мост, есть пострадавшие

Фото: Stephanie Keith/Getty Images

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Трехмачтовое парусное судно ВМС Мексики "Куаутемок", на борту которого находилось более 270 человек, при следовании по реке Ист-Ривер в Нью-Йорке задело мачтами Бруклинский мост, сообщают американские СМИ.

В результате мачты сломались, люди получили серьезные травмы из-за падения обломков и такелажа на палубу, часть оказалась за бортом.

Была начата поисково-спасательная операция по извлечению людей из воды, раненые доставлены в лечебные учреждения.

"Куаутемок" - судно, которое регулярно отправляется в плавание по окончании занятий в мексиканском военно-морском училище для практической подготовки курсантов. В этом году планировалось посещение 22 портов в 15 странах, отмечается в сообщениях.