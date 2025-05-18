Два человека погибли при столкновении судна мексиканских ВМС с мостом в Нью-Йорке

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Два человека погибли, 17 пострадали в результате столкновения мексиканского парусного судна с Бруклинским мостом в Нью-Йорке, пишет New York Post.

Четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

По словам мэра Нью-Йорка Эрика Адамса, всего на судне находились 277 человек, большинство из них – кадеты ВМС Мексики.

По предварительной информации, при выходе из Нью-Йорка в сторону Исландии корабль отнесло на проезжую часть Бруклинского моста. В результате столкновения были срезаны 147-футовые мачты судна.

О том, что судно ВМС Мексики "Куаутемок" задело опору Бруклинского моста, стало известно в ночь на 18 мая. В результате мачты сломались, люди получили серьезные травмы. Была начата поисково-спасательная операция.