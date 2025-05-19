Путин и Трамп проведут телефонный разговор в понедельник

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, как ожидается, состоится в понедельник, по информации американской стороны, он запланирован на 10:00 по Вашингтону (17:00 по Москве).

О планах поговорить с Путиным президент США написал в минувшую субботу в социальной сети Truth Social. Он сообщил, что планирует обсудить с российским коллегой пути прекращения украинского конфликта и торговые вопросы.

"Разговор готовится", - подтвердил "Интерфаксу" позже в субботу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Вашингтоне уже заявили, что ожидают удачных итогов от телефонного разговора президентов двух стран.

"Я верю, что у президента будет успешный разговор с Владимиром Путиным. Они друг друга знают. Президент настроен на то, чтобы чего-то тут добиться, (...) если он не сможет, то и никто другой", - сказал спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в интервью телеканалу ABC.

На вопрос, согласен ли он со словами вице-президента США Джей Ди Вэнса, будто Россия хочет "слишком многого" в связи с украинским конфликтом, Уиткофф отметил, что речь идет "об очень сложном конфликте, которому не следовало бы случаться".

"Искусство здесь состоит в том, чтобы, знаете, сократить пропасть между сторонами. Думаю, в какой-то степени нам это удалось", - пояснил спецпосланник.

По его словам, переговоры в понедельник сыграют важную роль в понимании того, какова нынешняя ситуация в украинском урегулировании, и как можно довести до конца переговорный процесс.

Это будет третий телефонный разговор Путина и Трампа с начала года. Он состоится через два дня после первых прямых российско-украинских переговоров, прошедших в Стамбуле в минувшую пятницу.