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Песков отметил, что встреча Путина и Трампа должна быть хорошо подготовлена

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа должна быть хорошо подготовлена и результативна, главы государств сами обозначат сроки ее проведения, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Его спросили, когда может состояться эта встреча.

"Во многом будет зависеть от того, что они сами решат, два президента принимают решение. Встреча, конечно же, нуждается в проработке, но в зависимости от того, какие сроки они сами обозначат, уже команды будут под это подстраиваться", - ответил он.

"В любом случае, как нам представляется, встреча президентов должна быть результативной, но для того, чтобы быть результативной она должна быть хорошо подготовлена", - добавил представитель Кремля.

Дмитрий Песков США Дональд Трамп Владимир Путин
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