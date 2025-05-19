Глава Киргизии сказал о приверженности курсу на укрепление ОДКБ

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Киргизия привержена курсу на укрепление Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и обеспечение мира и стабильности в регионе, заявил в понедельник президент республики Садыр Жапаров.

"Усилия в рамках ОДКБ должны быть направлены на выстраивание оперативных и скоординированных действий в духе союзничества, взаимопонимания и поддержки. Киргизия, как председательствующая сторона, твердо привержен курсу на укрепление организации, повышение ее авторитета в обеспечении мира и стабильности в регионе, а также уважения суверенных интересов государств-членов и их права на собственную модель развития", - заявил Жапаров в ходе встречи с членами Совета Парламентской ассамблеи (ПА) государств-членов ОДКБ. Его слова приводит пресс-служба президента Киргизии.

По данным пресс-службы, в ходе встречи обсуждены вопросы региональной безопасности, укрепления межпарламентского взаимодействия и дальнейшего развития сотрудничества в рамках ОДКБ.

"Современный мир сталкивается с множеством новых вызовов, среди которых терроризм, экстремизм, киберугрозы и изменение климата. Все эти факторы оказывают давление на стабильность в наших странах и требуют консолидации усилий", - подчеркнул Жапаров.

По его словам, в рамках межпарламентского сотрудничества Киргизия намерена развивать общие инициативы, направленные на укрепление политического диалога, развитие экономики, улучшение инфраструктуры, повышение благосостояния стран-участниц ОДКБ.

Заседание Совета ПА ОДКБ проходит в понедельник в Бишкеке.