Генсек ОДКБ заявил о потенциале расширения конфликта Индии и Пакистана

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Индия и Пакистан должны использовать все возможности для деэскалации конфликта, сохраняется потенциал для его обострения, заявил в понедельник генсек ОДКБ Имангали Тасмагамбетов.

"Вызывает озабоченность резкое обострение в отношениях Индии и Пакистана, которое привело к серьезным вооруженным столкновениям. Несмотря на снижение накала противостояния в последнее время, тем не менее, сохраняется высокий потенциал перехода конфликта в горячую фазу. Убеждены в том, что обе стороны конфликта и международное сообщество должны использовать все имеющиеся возможности для деэскалации вооруженного противостояния и поиска мирных путей выхода из сложившейся ситуации", - сказал Тасмагамбетов на заседании Совета Парламентской Ассамблеи ОДКБ в понедельник в Бишкеке.

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