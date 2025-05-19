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Во втором туре выборов в Польше поборются мэр Варшавы Тшасковский и оппозиционер Навроцкий

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Избирательная комиссия Польши в понедельник огласила окончательные результаты первого тура президентских выборов.

Лидером с 31,36% голосов стал представитель правящей партии "Гражданская платформа", мэр Варшавы Рафал Тшасковский, на второе место вышел представитель оппозиционной партии "Право и справедливость", глава Института национальной памяти Польши Кароль Навроцкий, за которого отдали голоса 29,54% избирателей.

Поскольку никто из участников первого тура не набрал 50% голосов избирателей плюс один голос, страну ждет второй тур, который состоится 1 июня.

Наблюдатели и эксперты рассчитывали именно на такой исход первого тура, однако никто не ожидал, что на третье место выйдет депутат сейма от Конфедерации свободы и независимости (коалиции ультраправых политических партий) Славомир Менцен, который заручился поддержкой 14,81% участников голосования. И теперь одной из основных интриг второго тура станет вопрос, за кого отдадут голоса избиратели Менцена.

"Мы не теряем ни минуты, с самого утра мы работаем на полных оборотах. Спасибо вам за участие в первом туре, а теперь полная мобилизация! Мы боремся за будущее Польши, и я от этой борьбы не откажусь", - прокомментировал в соцсетях итоги первого тура Тшасковский.

Навроцкий в беседе с журналистами сообщил, что "полон энергии и оптимизма на пути к победе".

"Я знаю, у меня еще много энергии для второго тура. Я знаю, как много я могу еще сделать. Я думаю, что мы все проснулись в хорошем настроении", - сказал он в понедельник.

Согласно данным опроса общественного мнения, проведенного компанией IPSOS для польских телеканалов TVP, TVN24 и Polsat, во втором туре разница результатов у двух кандидатов может быть минимальной, но перевес прогнозируется на стороне Тшасковкого (30,8%), в то время как Навроцкий может получить 29,1%.

Нынешний президент Польши Анджей Дуда призвал избирателей принять активное участие во втором туре: "От всего сердца я обращаюсь к вам, чтобы через две недели вы вновь пошли и выбрали следующего президента Польши - страны, в которой победила бы честность, а не цинизм и подлость".

Польша
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