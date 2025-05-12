Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Сыворотка от укусов 13 видов змей, устойчивость к пестицидам у клопов, а также первое удаление опухоли позвоночника через глазницу

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Американец на протяжении 18 лет вводил себе змеиный яд – всего более 800 раз. Он не только все еще здравствует, но и помог создать трехкомпонентную сыворотку против укусов 13 видов аспидовых змей. В ходе исследования из крови мужчины выделили антитела против яда 19 видов аспидовых змей, среди которых различные виды кобр и мамб. Каждый вид антител вводили мышам, а затем вкалывали им яд от каждой из 19 змей. Это позволило понять, какие из антител в большей степени нейтрализуют компоненты яда, а затем собрать из них коктейль с минимальным числом компонентов, но в достаточном для нейтрализации количестве. В будущем специалисты планируют доработать сыворотку для расширения спектра ее действия. А вообще с созданием универсального противоядия дела обстоят непросто, так как каждая змея производит от 5 до 70 белковых токсинов. И даже если найдется нейтрализующий агент для каждого из этих токсинов, то совместить их все в одном препарате на практике невозможно, потому что общая доза этих агентов превысит допустимые параметры безопасности.

- Американские ученые секвенировали ДНК в 134 отдельных североамериканских популяциях постельных клопов (Cimex lectularius) и обнаружили в двух из них мутацию гена Rdl, которая обеспечивает резистентность к инсектицидам – дильдрину и фипронилу. Авторы, изучавшие вопрос, предположили, что закреплению этой мутации мог способствовать сон домашних животных в постели хозяев, где клопы могли контактировать с фипронилом – популярным средством от блох у питомцев.

- Ученые из пяти стран представили результаты промежуточного анализа третьей фазы клинических испытаний семаглутида при связанном с метаболической дисфункцией стеатогепатите (наиболее тяжелая форма жировой болезни печени, связанная с метаболической дисфункцией; ранее известна как неалкогольная жировая болезнь печени) и фиброзе печени (накопление избыточного количества соединительной ткани в печени). Пока семаглутид показывает эффективность по сравнению с плацебо.

- Американские хирурги удалили 19-летней пациентке опухоль шейного отдела позвоночника, впервые использовав для этого доступ через глазницу. Врачи разных специальностей трудились почти 19 часов и не оставили видимых шрамов. Сначала обследование выявило у нее в области передней черепной ямки редкую злокачественную опухоль – хордому – размером с куриное яйцо, она сдавливала левый глаз и его зрительный нерв. Эту опухоль удалили через трепанационное отверстие в черепе и носовые ходы. Однако позже была обнаружена еще одна хондрома, она охватывала спереди верхние шейные позвонки и сужала позвоночный канал. Для ее удаления хирургам пришлось прибегнуть к инновационному вмешательству – трансорбитальному доступу, то есть через глазницу.

- Ученые провели расчеты и убедились, что стратегия распыления аэрозолей в приполярных широтах с помощью гражданской авиации гораздо дешевле, чем создание специального стратосферного флота, и может быть реализована за несколько лет. Специалисты пришли к выводу, что если с помощью 102 самолетов Boeing модификации 777F в течение двух лет распылить 21 млн тонн оксида серы на 60 градусах северной и южной широт, то среднюю температуру на Земле можно понизить на целый градус. Это усилит кислотные дожди и приведет к неравномерному охлаждению, но не потребует разработки специальных самолетов. По расчетам, низковысотная стратегия эффективнее охладит климат в полярных областях, но меньше ослабит потепление тропиков и, возможно, усилит кислотные дожди в высоких и средних широтах, но ее реализацию можно быстрее начать уже доступными самолетами.

- Насколько опасно доверять коду, сгенерированному ИИ, и как не попасть в ловушку из галлюцинаций нейросетей? Об этом – во втором блоге научного писателя AIRI и физика-теоретика Марата Хамадеева про искусственный интеллект.