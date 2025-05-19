Трамп по-прежнему рассматривает возможность введения вторичных санкций против РФ

В администрации США "посмотрят, как пройдет телефонный разговор" Трампа и Путина

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп, как и ранее, не исключает возможность введения вторичных санкций против России, заявили в понедельник в Белом доме.

"Я думаю, что все варианты рассматриваются. Я не буду забегать вперед, опережая президента в объявлении его решений, но, очевидно, это то, что рассматривает и обсуждает президент", - сказала представитель Белого дома Кэролайн Левитт.

Говоря об украинском урегулировании, она отметила, что Трамп все больше разочарован обеими сторонами конфликта.

"Мы посмотрим, как пройдет телефонный разговор (Путина и Трампа, намечен на 17:00 в понедельник - ИФ)", - сказала Левитт.

По ее словам, президент США "дал ясно понять всем сторонам, что он хочет видеть прекращение огня как можно скорее".

"Он работает очень усердно, чтобы урегулировать конфликт", - добавила она.