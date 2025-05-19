Песков заявил о попытках европейских лидеров склонить Трампа к своей позиции

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Европейские лидеры хотят склонить президента США Дональда Трампа на свою сторону и "обломать Россию во всем", заявили в Кремле, комментируя разговоры американского президента с главами ряда стран ЕС перед переговорами с президентом России Владимиром Путиным.

"У них расчет на то, чтобы склонить Трампа к своей позиции. Если позиция Трампа все-таки достаточно нейтральная, и он действительно занимается вопросами урегулирования, то у них - откровенно проукраинская, и их, наверное, основная траектория их работы направлена на то, чтобы обломать Россию во всем, и они хотят склонить Трампа на свою сторону", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, фрагмент которого он разместил у себя в телеграм-канале.

Так Песков прокомментировал заявления европейских лидеров об их разговорах с Трампом перед переговорами с Путиным.

При этом Песков отметил: "Но, как известно, реальным посредничеством, реальным урегулированием может заниматься только тот, кто соблюдает одинаковую дистанцию от сторон конфликта".