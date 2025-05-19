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Трамп заявил, что РФ и Украина незамедлительно начнут переговоры для достижения режима прекращения огня

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в понедельник после телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что российская и украинская стороны незамедлительно приступят к переговорному процессу по урегулированию ситуации на Украине.

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Он отметил, что Москве и Киеву следует самим проводить такие переговоры, так как только они имеют представление о всех деталях.

"Условия (урегулирования кризиса - ИФ) должны обсуждаться в ходе переговоров между двумя сторонами. Только так это может быть, потому что они знают детали переговоров, о которых никто больше не в курсе", - добавил Трамп.


Дональд Трамп РФ Украина
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