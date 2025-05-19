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Глава ЕК назвала хорошим разговор с Трампом о его беседе с Путиным

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила, что президент США Дональд Трамп проинформировал ее и ряд европейских лидеров о результатах телефонного разговора с российским президентом Владимиром Путиным.

"Хороший телефонный разговор с президентом США Трампом вместе с президентом Макроном, премьером Италии Мелони, президентом Финляндии Стуббом, канцлером Германии Мерцем и президентом Украины Зеленским - чтобы проинформировать нас о его разговоре с президентом Путиным", - написала фон дер Ляйен в соцсети Х.

Она также поблагодарила Трампа за "неустанные попытки добиться прекращения огня на Украине". Фон дер Ляйен подчеркнула важность того, чтобы США оставались вовлеченными в процесс урегулирования конфликта.

"Мы продолжим поддерживать президента Зеленского, чтобы достичь долгосрочного мира на Украине", - заверила глава ЕК.

ЕК Урсула фон дер Ляйен Дональд Трамп Владимир Путин
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