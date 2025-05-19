Путин и Трамп договорились продолжить диалог по Украине и о личной встрече

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп договорились продолжить диалог по всем вопросам, в том числе по Украине, а также о возможности организовать в будущем свою личную встречу, которая должна быть хорошо и всесторонне подготовлена, заявили в Кремле.

"Очень важно, что президенты договорились продолжить диалог по всем затронутым вопросам, в том числе, конечно, и по украинской теме, и они имеют в виду возможность организовать в будущем и личную встречу. Но для этого нужно создать необходимые предпосылки", - сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков по итогам разговора Путина и Трампа.

Он добавил, что оба президента "согласны с тем, что такая встреча должна быть хорошо и всесторонне подготовлена".

Ушаков пояснил, что "нужно тщательно проработать, какие задания будут даны командам, содержательное направление возможного саммита, в том числе относительно выхода на договоренности, которые и могли стать, собственно, осязаемым итогом этой важнейшей российско-американской встречи на высшем уровне". То есть, продолжил Ушаков, вопрос будет прорабатываться.

"Конкретно пока что лидеры не условились о ее проведении и пока еще не назвали место возможного проведения", - сказал он.