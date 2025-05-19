Трамп заявил, что Россия и США добились "некоторого прогресса"

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в понедельник после разговора с российским лидером Владимиром Путиным заявил о "некотором прогрессе", которого удалось добиться сторонам.

"Мы только что провели два с половиной часа, разговаривая с Владимиром Путиным. Я думаю, что некоторого прогресса удалось добиться", - сказал Трамп, выступая в Белом доме.

Ранее американский президент положительно оценил разговор с Путиным. Трамп отметил, что "тон и дух" беседы были отличными, подчеркнув, что, если б это было не так, он бы не стал этого скрывать.