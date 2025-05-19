Каллас видит схожесть позиций ЕС и Британии в вопросах безопасности и обороны

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Глава дипломатии ЕС Кая Каллас приветствовала заключение соглашения о безопасности и обороне Евросоюз-Великобритания и отметила схожесть взглядов сторон в этой области.

"Соглашение о новом партнерстве ЕС и Великобритании по безопасности и обороне демонстрирует нашу общую ответственность за безопасность в Европе и за ее пределами. Благодаря этому мы обеспечим повышенную безопасность наших граждан в ближайшие годы. Мы полны решимости усилить наше сотрудничество во все более опасной и враждебной глобальной среде, будь то борьба с кибербезопасностью и гибридными угрозами или расширение партнерства между нашими оборонными отраслями. ЕС и Великобритания явно сходятся во взглядах на многих уровнях", - заявила высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности и обороны.

Каллас добавила, что стороны "рассматривают безопасность Украины как собственную безопасность и приняли одни и те же фундаментальные решения, чтобы поддержать страну".

Европейский союз и Великобритания заключили 19 мая на первом саммите ЕС-Великобритания соглашение о партнерстве в области безопасности и обороны. По оценке Европейской внешнеполитической службы (ЕВС), "партнерство в области безопасности и обороны будет способствовать регулярному диалогу на высоком уровне и стратегическим консультациям, совместным инициативам и может открыть возможность для Великобритании участвовать в конкретных оборонных инициативах ЕС".

Пресс-служба ЕВС в своем коммюнике также отметила, что это партнерство "возникает в решающий момент для европейской и глобальной безопасности" на фоне событий на Украине и "растущей геополитической нестабильности".

В документе названы сферы, в которых планируется укреплять и развивать партнерство Брюсселя и Лондона. Это миротворчество, управление гражданскими и военными кризисами, морская безопасность, космическая безопасность, киберпроблемы и "новые разрушительные технологии", противодействие гибридным угрозам и обеспечение устойчивости критически важной инфраструктуры, борьба против иностранных манипуляций с информацией, борьба против терроризма, предотвращение и противодействие насильственному экстремизму.

Соглашение также увязывает безопасность с защитой климата, учитывает "внешние аспекты экономической безопасности и нелегальной миграции".