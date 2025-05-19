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Великобритания заключила с ЕС соглашения в сфере обороны, торговли и ловли рыбы

Доступ в британские воды рыболовецким судам из стран ЕС продлили на 12 лет

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Великобритания и ЕС заключили новые соглашения о расширении сотрудничества в области обороны, торговли продовольствием и пограничного контроля, а также в доступе европейских рыболовецких судов в британские воды, сообщает в понедельник газета Financial Times (FT).

"Согласно достигнутым договорённостям, Великобритания получит доступ к программе оборонных кредитов ЕС на сумму 150 млрд евро ($170 млрд)", - информирует издание.

Кроме того, доступ в британские воды рыболовецким судам из стран ЕС продлили на 12 лет.

Стороны также заключили соглашение об упрощении санитарного и фитосанитарного контроля на продукцию, экспортируемую в ЕС из Великобритании.

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"Соглашения позволят устранить бюрократические препятствия, стимулировать рост британской экономики и восстановить отношения с Евросоюзом после выхода Великобритании из ЕС в 2020 году", - заявил британский премьер Великобритании Кир Стармер на пресс-конференции по итогам саммита.

В понедельник утром Стармер встретился в Лондоне с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и другими высокопоставленными чиновниками ЕС на первом официальном саммите "Великобритания-ЕС", состоявшемся после "Брексита".

Ранее FT сообщала, что Великобритания может согласиться продлить доступ в свои воды судам из стран ЕС для рыбного промысла ещё на 12 лет, если союз подпишет бессрочный договор об упрощении санитарного и фитосанитарного контроля для экспортируемой британской продукции.

Договорённости разработали в рамках "перезагрузки" двусторонних отношений после вступления в силу "Брексита" в 2020 году. До переговоров Великобритания была согласна продлить доступ в её воды только на пять лет.

Великобритания ЕС
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