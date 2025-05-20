ЕС ввел экспортные ограничения для 31 фирмы, выпускающих товары двойного назначения

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Евросоюз ввел экспортные ограничения в отношении нескольких десятков зарубежных фирм, производящих товары двойного назначения.

"В связи с поддержкой ВПК России в список структур, в отношении которых ужесточаются ограничения на экспорт, внесена 31 компания, производящая товары или технологии двойного назначения", - говорится в коммюнике ЕС.

"Ряд этих компаний находятся в третьих странах - Вьетнаме, ОАЭ, Сербии, Турции и Узбекистане. Они имеют отношение к обходу ограничений на экспорт оборудования, в том числе используемого в беспилотных летательных аппаратах или компьютерном оборудовании", - отмечается в документе.